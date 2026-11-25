تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الميلاد المجيد، الذي يستمر لمدة 43 يومًا، ويُعد من الأصوام المهمة في التقويم الكنسي، حيث يحرص الأقباط خلاله على الاستعداد روحيًا لاستقبال عيد الميلاد، من خلال الصوم والصلاة والعبادة والتقرب إلى الله، تذكارًا لميلاد السيد المسيح.

صوم الميلاد المجيد

ويأتي صوم الميلاد باعتباره فترة روحية تدعو الأقباط إلى مراجعة النفس والتوبة والتخلص من العادات والسلوكيات الخاطئة، فلا يقتصر مفهوم الصوم على الامتناع عن تناول بعض الأطعمة، وإنما يمتد ليشمل ضبط النفس وممارسة أعمال المحبة والرحمة والتسامح، والاستعداد لاستقبال عيد الميلاد بقلب نقي وروح متجددة.

وتبلغ مدة صوم الميلاد 43 يومًا، تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهي يوم 6 يناير، وتُخصص الأيام الأربعون الأولى منها للتذكار الرمزي لصوم موسى النبي أربعين يومًا قبل تسلمه لوحي الشريعة، بينما ترتبط الأيام الثلاثة الإضافية بمعجزة نقل جبل المقطم في عهد البابا أبرآم بن زرعة، لتصبح مدة الصوم 43 يومًا.

ويُصنف صوم الميلاد ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولذلك تسمح الكنيسة بتناول الأسماك خلاله، باستثناء أيام الأربعاء والجمعة، مع الامتناع عن اللحوم والدواجن والبيض والألبان ومشتقاتها، والاعتماد على الأطعمة النباتية.

ومن أبرز المظاهر الروحية التي تميز صوم الميلاد حلول شهر كيهك، الذي يُعرف بشهر التسبيح، حيث تقيم الكنائس سهرات وتسابيح كيهكية خاصة، تتضمن الألحان والتماجيد والترانيم التي تمجد السيدة العذراء مريم، وتتناول بشارة الملاك لها وميلاد السيد المسيح، ويحرص الأقباط على المشاركة فيها خلال ليالي الشهر.

وتختتم الكنيسة صوم الميلاد بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2027، عقب انتهاء الصوم، لتبدأ احتفالات الأقباط بهذه المناسبة التي تحمل رسالة المحبة والسلام والرجاء، وتُذكر بميلاد السيد المسيح وتجسده من أجل خلاص البشرية.