لم تعد مخاطر السهر وقلة الحركة تقتصر على الشعور بالإرهاق وفقدان التركيز، بل قد تمتد آثارها إلى صحة القلب والجسم، في ظل قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات والانشغال بالألعاب الإلكترونية على حساب النوم والنشاط البدني. وفي هذا السياق، ونوه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تداعيات هذه العادات، مشددًا على أهمية تنظيم مواعيد النوم وتجنب الجلوس لفترات طويلة للحفاظ على صحة القلب.

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة السهر وقلة النوم والجلوس لساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن بعض العادات اليومية التي يمارسها كثيرون قد تنعكس سلبًا على صحة القلب وترفع مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية. وشدد على ضرورة تنظيم مواعيد النوم، وتقليل فترات الجلوس المتواصل، والاهتمام بالنشاط البدني، للحفاظ على صحة الجسم والقلب.

الألعاب الإلكترونية تهدد الصحة مع طول ساعات الاستخدام

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الانشغال بالألعاب الإلكترونية لساعات متواصلة، مثل لعبة GTA 7، قد يدفع المستخدمين إلى الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة، فضلًا عن اضطراب مواعيد النوم والسهر، محذرًا من الإفراط في استخدام التكنولوجيا على حساب الصحة.

النوم لأكثر من 9 ساعات.. هل يمثل خطرًا؟

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، موضحًا أن النوم لأكثر من 9 ساعات قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، وقد يرتبط بآثار عكسية في بعض الحالات، مؤكدًا أهمية الحصول على عدد ساعات نوم كافٍ ومنتظم يتناسب مع احتياجات الجسم.

الظلام والهدوء مفتاح النوم الصحي

وشدد شعبان على أهمية النوم في بيئة مظلمة وهادئة، بعيدًا عن الإضاءة، للمساعدة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم، محذرًا من العادات التي تؤدي إلى الأرق واضطراب مواعيد الراحة.

النشاط البدني وتقليل الجلوس لحماية القلب

واختتم جمال شعبان تحذيراته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة اليومية، وتقليل فترات الجلوس الطويلة، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب الالتزام بعادات النوم الصحية، باعتبارها خطوات مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من المشكلات الصحية.