حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر السهر وقلة النوم والجلوس لساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، والابتعاد عن العادات التي تؤثر سلبًا على صحة القلب وترفع ضغط الدم.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الجلوس لفترات طويلة والانشغال بالألعاب الإلكترونية لساعات متواصلة قد يسببان مشكلات صحية متعددة، نتيجة قلة الحركة واضطراب مواعيد النوم، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والاهتمام بالصحة.

وحذر من الانشغال بالألعاب الإلكترونية التي تستغرق ساعات طويلة، مشيرًا إلى لعبة GTA 7، باعتبارها مثالًا على الألعاب التي قد تدفع بعض المستخدمين إلى الجلوس لفترات ممتدة، وهو ما يتطلب الانتباه إلى الوقت المخصص للعب وتجنب السهر والأرق.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أهمية النوم لساعات كافية في بيئة مظلمة وهادئة، بعيدًا عن الإضاءة، للمساعدة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم.

وأوضح أن النوم لأكثر من 9 ساعات قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، وقد يرتبط بآثار عكسية في بعض الحالات، مؤكدًا أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، وأن الأهم هو الحصول على نوم منتظم وكافٍ.

واختتم جمال شعبان تحذيراته بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بعادات النوم الصحية، وتقليل فترات الجلوس الطويلة، وممارسة النشاط البدني، باعتبارها خطوات مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من المشكلات الصحية.