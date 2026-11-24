حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التأثيرات الصحية والنفسية المصاحبة للتقلبات الجوية وتغير الفصول، موضحًا أن الفترات الانتقالية بين الفصول قد تؤدي إلى ظهور ما يعرف بالاكتئاب الموسمي، وتؤثر على الحالة المزاجية لدى بعض الأشخاص.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن التغيرات المناخية وقصر ساعات النهار قد يؤثران على التوازن الهرموني داخل الجسم، وهو ما ينعكس على الحالة النفسية والصحية للمواطنين.

وأوضح أن قلة التعرض لضوء الشمس وطول ساعات الظلام قد يؤثران على إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بتنظيم النوم والمزاج، ومن بينها هرمونا السيروتونين والميلاتونين، المسؤولان عن جوانب مهمة من تنظيم الحالة المزاجية ودورة النوم والاستيقاظ.

وأشار إلى أن هذه التغيرات قد تتسبب في اضطرابات بالمزاج والشعور بالحزن والخمول لدى بعض الأشخاص، لافتًا إلى أهمية الانتباه للتغيرات النفسية المصاحبة لتبدل الفصول وعدم الاستهانة باستمرار الأعراض.