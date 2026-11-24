حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن نحو 30% من المواطنين المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن النسبة ترتفع في العواصم والمدن الكبرى، بينما تنخفض إلى نحو 26% في المحافظات البعيدة والضواحي الأكثر هدوءًا والأقل تلوثًا.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف بـ«القاتل الصامت»، نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة لدى كثير من المصابين به، محذرًا من بعض العادات الغذائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوياته دون أن ينتبه المواطنون إلى خطورتها.

وأوضح أن الإفراط في تناول الخبز والكميات الكبيرة من النشويات قد يؤثر سلبًا على الصحة، كما حذر من المشروبات المحفوظة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، لما يمثله ذلك من خطر على مرضى ضغط الدم.

وأشار إلى أن المخللات واللحوم المصنعة من أبرز الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والصوديوم، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مطالبًا المواطنين بتقليل تناول هذه الأطعمة والاهتمام بالنظام الغذائي الصحي.

وكشف العميد السابق لمعهد القلب القومي أن ارتفاع ضغط الدم يمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ قد يؤدي إلى تلف الشرايين وتصلبها، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فضلًا عن مضاعفاته الخطيرة التي قد تهدد حياة المصابين به.

وشدد على أهمية قياس ضغط الدم بصورة دورية، وعدم الاعتماد على الشعور بالأعراض للاطمئنان على مستوياته، مع ضرورة الالتزام بالعلاج الموصوف طبيًا وتقليل استهلاك الملح والأطعمة المصنعة.