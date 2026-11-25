قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن تونس أطلقت برنامجاً توعوياً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مستهدفاً بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة، ومن بينهن النساء في المناطق الريفية والعاملات في القطاع الزراعي والقاصرات والنساء المعنّفات.

وأضافت رمضاني إن البرنامج يأتي ضمن حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في إطار استراتيجية وزارة الأسرة لمواجهة العنف بمختلف أشكاله.

وتابعت أن الحملة تتضمن أنشطة توعوية وثقافية وفنية وترفيهية في عدد من مناطق البلاد، بهدف تعزيز الوعي بسبل الوقاية من العنف والتصدي له، والتشديد على ضرورة الإبلاغ عن حالات الاعتداء، بمشاركة النساء والرجال والشباب، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في مواجهة هذه الظاهرة.