هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد، متمنيًا أن تكون أيام الصوم مباركة ومملوءة بالسلام والبركة، وأن يستعد الجميع لاستقبال عيد الميلاد المجيد بقلوب نقية.

ويُعد عيد الميلاد المجيد من أبرز الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تحتفل فيه بميلاد السيد المسيح، ويوافق 7 يناير من كل عام، ويسبقه صوم الميلاد الذي يستمر 43 يومًا، تبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي في 6 يناير، وتُقام خلاله الصلوات والتسابيح الكنسية استعدادًا للاحتفال بهذه المناسبة.