نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق إلانسان والمرأة والطفل، المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي، ورشة العمل الثالثة لقاضيات والقضاة محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية حول قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 17-18 نوفمبر 2026 ، والتى واستهدفت عدد35 من قاضيات وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بمحافظة الإسكندرية.



بدأت فعاليات الورشة بكلمة القاضي محمد مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بنقل خالص تحيات القاض محمود الشريف وزير العدل والقاض محمود السيد مساعد وزير العدل للمركز القومى للدراسات القضائية وتمنياته بورشة عمل موفقة وأشار الى حرص المركز على تنظيم هذه البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي ، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز تبادل الخبرات.

نقل القاضِ علاء الشيمى وكيل قطاع حقوق الإنسان و المرأه و الطفل بوزاره العدل خالص تحيات القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضية سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ورحب بالسادة القاضيات والقضاة المشاركين، وبممثلي المركز القومي للدراسات القضائية وممثلين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن انعقاد الورشة يجسّد إيمان وزارة العدل بأن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل، يُعد ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من الالتزامات الدستورية، ولا سيما المادتين (11) و(80) من الدستور، وما تقرره المادة (93) بشأن التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر، وأشار إلى أن جرائم العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها جريمة ختان الإناث، لا تمثل مجرد مخالفات قانونية عابرة، بل تشكّل انتهاكًا صارخًا لسلامة الجسد والكرامة الإنسانية واعتداءً على الطفولة ومستقبلها، موضحًا أن طبيعتها الخاصة، لوقوعها في الغالب داخل إطار أسري مغلق وكون ضحيتها فتاة قاصرًا، تفرض تحديات عملية كبيرة تتعلق بالإبلاغ والإثبات وحماية المجني عليها.



نقلت الاستاذة الدكتورة نسرين البغدادي- نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة وتمنياتها لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، وتوجهت بالشكر إلى قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل والمركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على التعاون والشراكة المثمرة، مؤكدة أن انعقاد الورشة في نسختها الثالثة يجسد استمرارية الحوار والتعاون المؤسسي حول القضايا التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، وفي مقدمتها العنف ضد المرأة وختان الإناث، ومشيدة بالمكانة الراسخة للقضاء المصري في إرساء العدالة وسيادة القانون، ومشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة وحماية حقوقها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء الوطن، وما أرساه الدستور من ضمانات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وما وضعته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من جعل الحماية محورًا رئيسيًا للتمكين الشامل ،ومشيرة إلى أن الورشة تأتي قبيل انطلاق الحملة العالمية لـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومؤكدة أن مواجهة العنف لا تقتصر على الجوانب التشريعية وحدها وإنما تتطلب نشر الوعي وتعزيز ثقافة احترام الحقوق وتكامل الجهود الوطنية، وأن حماية المرأة من العنف هي حماية للأسرة واستثمار في استقرار المجتمع وترسيخ لقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.



وافتتحت فعاليات اليوم الأول باستعراض الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة التعريف بالمجلس القومي للمرأة، ومفهوم العنف ضد المرأة، وجهود الدولة في مناهضته واشارت الي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

واستعرض المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، ومستشار المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة”،حيث استعرض التطور التشريعي المصري في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وأبرز النصوص القانونية ذات الصلة، والتحديات العملية التي تواجه التحقيق والمحاكمة، ودور السلطة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية الضحايا.



وتناول القاض علاء الشيمى وكيل قطاع حقوق الإنسان و المرأه و الطفل بوزاره العدل جريمة ختان الاناث

" التكييف القانوني ، المشكلات العملية والمآخذ والاخطاء الشائعة " استعرض خلالها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث، وما شهدته من تعديلات لتغليظ العقوبات وتشديد الحماية الجنائية، فضلًا عن أبرز الإشكاليات العملية والأخطاء الشائعة في التكييف القانوني وآليات التعامل القضائي مع تلك القضايا، بما يسهم في توحيد التطبيق القضائي السليم

فيما اختتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة المستشار محمود حمدى عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الدور المؤسسى لوزارة العدل في مواجهة العنف ضد المرأة.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى بمحاضرة المستشار حسن خليل عضو المكتب الفني للمركز القومى للدراسات القضائية الحماية القضائية للضحايا (حماية الخصوصية والسرية في المحاكمة بشأن قضايا العنف ضد المرأة – منع إعادة إيذاء الضحية اثناء التحقيق والمحاكمة – ضمانات حماية المجنى عليها اثناء المحاكمة تنظيم قانون الإجراءات الجنائية لحماية الضحايا) و الضمانات القانونية والقضائية المكفولة للنساء ضحايا العنف، وآليات توفير الحماية الفعالة لهن خلال مراحل التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق الضحايا، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، كما تناول في محاضرته الثانية "دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة بقضايا العنف ضد المرأة" أن مرحلة المحاكمة تمثل الاختبار الحقيقي لقدرة العدالة الجنائية على توفير الحماية الفعلية للضحية وصون كرامتها الإنسانية، مشددًا على ضرورة تبني منهج قضائي قائم على فهم طبيعة جرائم العنف ضد المرأة وآثارها النفسية والاجتماعية.



وعرضت الدكتوره دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة “دور الطب الشرعي في جمع الأدلة وحفظها في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث”،حيث تناولت أهمية الأدلة الطبية الشرعية في إثبات الجرائم، وآليات توثيق الإصابات، والحفاظ على الأدلة بما يضمن سلامة إجراءات التقاضي، مع استعراض أبرز التطبيقات العملية في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث.



اختُتمت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة الأستاذة الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس وأستاذ القانون العام و رئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عن " جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" وما تنفذه من مبادرات وطنية وتوعوية وتشريعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على هذه الجريمة. كما تناول العرض أبرز ما تحقق من إنجازات على مستوى التنسيق بين الجهات الوطنية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز إنفاذ القانون، بما يسهم في حماية الفتيات وترسيخ ثقافة الرفض المجتمعي لختان الإناث، تأكيدًا على أهمية استمرار تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء الوطنيين لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على هذه الممارسة الضارة.