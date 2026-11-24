استقبل دير الأنبا بيجول والأنبا بشاي، المعروف باسم «الدير الأحمر» بمحافظة سوهاج، نيافة الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند ووست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في استقبال نيافته القمص أنطونيوس الشنودي، أمين الدير، الذي رحب به واصطحبه في جولة داخل الكنيسة الأثرية بالدير.

وخلال الزيارة، تفقد الأنبا كاراس الكنيسة الأثرية، واستمع إلى شرح عن تاريخ الدير ونشأة الرهبنة في منطقة أدريبة، كما تعرف على أبرز المعالم الأثرية والفنية التي تتميز بها الكنيسة، وما تضمه من أيقونات جدارية فريدة تعكس عراقة الفن القبطي وأصالته.

وفي ختام الزيارة، قدم القمص أنطونيوس الشنودي الضيافة لنيافته، كما أهداه والوفد المرافق هدايا تذكارية من الدير، تعبيرًا عن المحبة والترحيب.

وسادت الزيارة أجواء من المحبة والأخوة، وسط اعتزاز بتراث الدير الأحمر العريق وما يمثله من قيمة تاريخية وفنية في تاريخ الكنيسة القبطية.