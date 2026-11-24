التقى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بالاحتفال بالقداس الإلهي، حيث قدّم الأب المطران تأملًا روحيًا حول "مثل الزارع"، مؤكدًا أهمية أن يكون القلب أرضًا جيدة تستقبل كلمة الله، وتثمر بوفرة، وأن تعيش الراهبات رسالتهن بأمانة وسخاء، حاملات البذور التي ائتُمنَّ عليها في حقل الرب.

وعقب القداس، التقى راعي الإيبارشية الأخوات الراهبات، مرحبًا بهن، ومعربًا عن عميق شكره وتقديره لدورهن المهم في حياة الإيبارشية، من خلال شهادة حياتهن، والخدمات، والرسالات التي يقمن بها في مجالات متعددة، والتي تصب جميعها في بناء الإنسان، وخدمته.

تضمّن اللقاء أيضًا تأملًا روحيًا قدّمه الأب حنا كمال الفرنسيسكاني، تحت عنوان "المكرّس والرسالة"، تناول خلاله أربعة أبعاد أساسية للحياة المكرسة، وهي: التجذر في الرسالة، والاتحاد في الرسالة، والتمحور حول المسيح بقلب ممتلئ، إلى جانب بساطة الإنجيل المقدس، ومحبة الفقراء.