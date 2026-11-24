تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد القديس مارمينا العجائبي، أحد أشهر شهداء الكنيسة، والذي تحتل سيرته مكانة مميزة في وجدان الأقباط، لما عُرف عنه من قوة الإيمان والثبات أمام الاضطهاد.

مارمينا العجايبي

ويوافق عيد استشهاد القديس مارمينا يوم 15 هاتور من كل عام وفقًا للتقويم القبطي، حيث تحرص الكنائس والأديرة التي تحمل اسمه على إحياء ذكراه بالصلوات والقداسات الإلهية، وتقديم سيرته للأجيال الجديدة باعتبارها نموذجًا للشجاعة والتمسك بالإيمان.

وتعود سيرة القديس مارمينا إلى أواخر القرن الثالث الميلادي، إذ وُلد في مدينة نقيوس، وكان والده أودوكسيوس واليًا عليها، ووالدته أوفومية، ونشأ في أسرة مسيحية اهتمت بتربيته على الإيمان والعبادة.

وتروي السيرة الكنسية أن والدته كانت عاقرًا، فتضرعت إلى الله وطلبت شفاعة السيدة العذراء مريم لكي يرزقها طفلًا، واستجابت صلواتها، وعندما وُلد أطلقت عليه اسم مينا.

وعُرف مارمينا منذ صغره بالتقوى والصوم والصلاة، وبعد وفاة والده تولى منصبه، لكنه ترك الحياة المدنية واتجه إلى البرية، وحين اشتد الاضطهاد على المسيحيين في عهد الإمبراطور دقلديانوس، أعلن إيمانه بالسيد المسيح، ورفض إنكار عقيدته رغم ما تعرض له من تعذيب وتهديدات، حتى صدر الحكم بقطع رأسه بالسيف، ونال إكليل الشهادة عام 309 ميلادية، بحسب التقليد الكنسي.

وبعد استشهاده، ارتبط اسم القديس مارمينا بمنطقة مريوط غرب الإسكندرية، حيث نُقل جسده إليها، وأُقيم مزار باسمه، واشتهر المكان بالمعجزات التي نُسبت إلى شفاعته، وأصبح مقصدًا للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، من أبرز الأديرة القبطية المرتبطة بسيرته، كما ارتبط اسم القديس بالبابا كيرلس السادس، الذي اهتم بإعمار الدير الحديث، وكان يعتبر مارمينا شفيعه الخاص.

وتظل ذكرى استشهاد مارمينا العجائبي مناسبة كنسية تتجدد فيها معاني الثبات في الإيمان والتضحية، وتستعيد الكنيسة خلالها سيرة أحد أبرز شهدائها الذين تركوا أثرًا ممتدًا في التاريخ القبطي.