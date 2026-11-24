تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتطوير منظومة العمل النقابي بما يضمن حقوق العمال، ويعزز استقلالية التنظيمات النقابية، ويتيح مشاركة فئات جديدة من العاملين في العمل النقابي.

وتأتي التعديلات المقترحة في ظل استمرار الجدل بشأن تأخر إجراء الانتخابات النقابية عن مواعيدها القانونية، والحاجة إلى حسم عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية قبل انطلاق دورة انتخابية جديدة، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وعدم تكرار تأجيل الانتخابات.

خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابات العامة إلى 12 ألف عضو

تتضمن أبرز التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية خفض الحد الأدنى المطلوب لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، بما يتيح مساحة أكبر لتأسيس التنظيمات النقابية، ويسهم في معالجة بعض المعوقات المرتبطة بشروط التأسيس.

كما تشمل التعديلات استحداث اللجان النقابية الجغرافية، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، إلى جانب إعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة.

وتستهدف هذه التعديلات تطوير الهيكل التنظيمي للنقابات، وتيسير ممارسة العمل النقابي، مع وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية وشروط شغل المناصب القيادية بها.

عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي

ومن بين الملفات الجديدة التي تتناولها التعديلات المقترحة، إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات التي شهدها سوق العمل، واستيعاب أنماط التشغيل الحديثة التي تعتمد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وتشمل المقترحات أيضًا تيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة في الانتخابات النقابية، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على التنظيمات النقابية، فضلًا عن تعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.

وتستهدف هذه التوجهات توسيع قاعدة المشاركة النقابية، وضمان تمثيل مختلف فئات العمال، بما يتوافق مع طبيعة سوق العمل الحالية والتغيرات التي طرأت على علاقات التشغيل.

تأجيل الانتخابات النقابية يفتح ملف تعديل القانون داخل مجلس النواب

وفي هذا السياق، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور حسن رداد وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات المقترحة على القانون.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل أبرز التعديلات المطروحة، مؤكدًا استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مع أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، ومعلنًا إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.

وطالب الوزير بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة، وهو ما فتح باب النقاش بين النواب وممثلي النقابات بشأن مشروعية استمرار المجالس الحالية ومدى الحاجة إلى مد الدورة النقابية.

وشهد الاجتماع مطالبات من عدد من النواب بعدم تكرار تأجيل الانتخابات دون حسم التعديلات التشريعية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة احترام حق العمال في اختيار ممثليهم، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية، وإجراء أي تعديلات في إطار من الحوار والتوافق، وبما يتفق مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.

تثقيف 80% من العمال خلال عام.. أبرز توصيات لجنة القوى العاملة

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة القوى العاملة بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام.

وتتضمن البرامج المقترحة التعريف بحقوق العمال وواجباتهم، والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، على أن يتم عرض البرنامج على وزارة العمل وموافاة اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.

كما طالبت اللجنة وزارة العمل بموافاة المجلس بمشروع القانون فور الانتهاء من إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، تمهيدًا لمناقشتها في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز استقلالية العمل النقابي واستقرار التنظيمات العمالية.