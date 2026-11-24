هل يجوز للأب أن يوصي بحرمان ابنه العاق من الميراث؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المتابعين، حيث تكثر الأسئلة حول قرارات الأب قبل وفاته بحرمان أحد أبنائه من التركة عقابا له على العقوق؛ وقد حسمت دار الإفتاء المصرية حكم هذه المسألة، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع.

حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الوصية بحرمان الابن العاق من الميراث لا تصح شرعًا، وأن عقوق الوالدين، رغم كونه محرمًا ومن كبائر الذنوب، لا يُعد من موانع الإرث.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الرسمي، أن الميراث حق يثبت للوارث بحكم الشرع، وليس للأب أو المورث أن يسقطه بإرادته أو يحرمه منه بسبب الخلافات الأسرية.

وبناءً على ما ذكرته الإفتاء، فإن الابن العاق يستحق نصيبه الشرعي من تركة والده، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث، ولا تنفذ الوصية التي تقضي بحرمانه من حقه.

ووجهت دار الإفتاء نصيحة إلى الابن العاق، قائلة “يجب أن يتدارك ما فاته من بر والده في حياته بعد وفاته، بالاستغفار له، والتصدق عليه، وصلة رحمه”.

كيفية بر الوالدين بعد الوفاة

وأشارت الإفتاء إلى أن بر الوالدين لا يقتصر على حياتهما بل يمتد لما بعد الوفاة أيضًا، ومن ثَمَّ فعلى من فاته شيءٌ من بر والديه حال حياتهما أن يتدارك برهما بعد وفاتهما.

واستشهدت الإفتاء، بما روي عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال «نَعَم، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا»

ما موانع الميراث في الشريعة الإسلامية؟

وأوضحت دار الإفتاء أن العقوق ليس من موانع الميراث، وأن الموانع المعروفة في الفقه تشمل: