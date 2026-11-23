بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم /الإثنين/ مع علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، يرافقه وفد عراقي رفيع المستوى ضم عددًا من نواب رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين، سبل تعزيز العلاقات بين العراق والأزهر الشريف.

وأكد شيخ الأزهر - خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف - عمق العلاقات التي تربط الأزهر بالعراق وأهله الطيبين، هذا البلد العزيز على قلب كل عربي، مشيدًا فضيلته بكافة الجهود التي تستهدف لم الشمل العراقي وتعزيز وحدته.

وشدد على أن وحدة الأمة الإسلامية هي الغاية الأسمى التي يسعى الأزهر الشريف إلى تحقيقها، ومؤكدًا أن ما يجمع شعوبها من دين واحد ولغة مشتركة وتاريخ وحضارة عريقة، كل ذلك يمثل مقومات راسخة تؤهلها لاحتلال موقع يليق بها في النظام العالمي الجديد، مذكرًا بقول الله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الأمة من مقومات الوحدة يستوجب تعزيز التعاون والتضامن بين شعوبها، ومواجهة المحاولات التي تستهدف تفريقها وإضعافها.

وأضاف فضيلته أن الأزهر بادر بعقد النسخة الأولى من مؤتمر الحوار "الإسلامي-الإسلامي" في مملكة البحرين، بمشاركة علماء الأمة من مختلف مدارس الفكر الإسلامي، وشهد المؤتمر تجاوبًا وترحيبًا من المشاركين فيه، كما أطلق الأزهر خلاله «نداء أهل القبلة» للتأكيد على المشتركات التي تجمع المسلمين، والتحذير من المخططات التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام والتشتت بين مكونات الأمة، وصرف أنظارها عن أهمية الوحدة والتضامن، بما يسهل إضعافها والسيطرة عليها.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بهذا اللقاء مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة وملموسة للم الشمل والحفاظ على وحدة الأمة، قائلًا سيادته: «الأزهر كان ولا يزال ضمير الأمة وصوت الاعتدال والوسطية، وما أحوجنا إليه اليوم في زمن كثرت فيه الفتن، ويساء توظيف الدين فيه لبث الفرقة والتنابذ والشقاق»، مشيرًا إلى أن مواقف الأزهر الشريف تمثل دائمًا نقطة التقاء لا نقطة عداء، وأن الحاجة إلى خطابه تتزايد أكثر من أي وقت مضى لتوحيد الأمة ومواجهة محاولات بث الفتن بين مكوناتها وتشويه هويتها الإسلامية، لافتًا إلى أن سر نجاح الأزهر ومكانته يتمثل في وسطيته، التي جعلت منه ضمانة لوحدة المسلمين، وأن دوره في إصلاح الأمة كبير وملموس.

وجدد رئيس الوزراء العراقي دعوة العراق لشيخ الأزهر قائلًا: «ننتظركم في بغداد، وزيارتكم للعراق ستدخل الفرح والسرور على قلوب كل العراقيين»، معربًا عن تطلعه إلى استقبال فضيلته في بلده الثاني العراق، حيث أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدعوة رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا عزمه منذ فترة على زيارة العراق ولقاء شعبه الطيب، دعمًا لوحدة العراق وترسيخًا لروابط الأخوة والتاريخ والحضارة التي تجمع الشعبين المصري والعراقي، داعيًا المولى عز وجل أن يرزق الشعب العراقي الأمن والأمان، وأن يديم على العراق نعمة الاستقرار والسلام.

رافق رئيس الوزراء العراقي وفد رفيع المستوى، ضم كلًّا من الدكتور ليث هادي سيد الخز علي، نائب رئيس مجلس الوزراء، والسيد فؤاد حسين، وزير الخارجية، والسيد نايف الشمري، وزير الدفاع، والسيد باسم محمد خضير، وزير النفط، والدكتور خالد شواني، وزير العدل، والسيد مصطفى نزار جمعة، وزير التجارة، والسفير قحطان الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود صديق، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين.

م ا / م ي م