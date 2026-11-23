نظمت الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، بالتعاون مع كلية الطب البيطري، ندوة توعوية بعنوان «ترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة»، استهدفت تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الموارد، والحد من الهدر، وتبني سلوكيات إيجابية تسهم في الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أن ترشيد الإنفاق لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح ثقافة ومسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا حقيقيًا بقيمة الموارد، وترجمة هذا الوعي إلى ممارسات يومية داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإمكانات المتاحة، والحد من الهدر، وحسن إدارة الموارد، يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على بناء وعي طلابها وتنمية روح المسؤولية لديهم، بما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وقادرين على التفكير بصورة إيجابية، وترتيب الأولويات، والابتكار في إيجاد حلول عملية تعزز كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن التغيير يبدأ من السلوك الفردي، وأن الشباب يمثلون قوة حقيقية في نشر ثقافة الاستدامة وصناعة مستقبل أكثر وعيًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الخالق، المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم الندوة يأتي ضمن جهود القطاع لتعزيز الدور التوعوي للجامعة، وربط المعرفة الأكاديمية بالقضايا المجتمعية والبيئية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن ترشيد استهلاك الموارد ومواجهة مظاهر الإسراف والهدر يتطلب مشاركة واعية من الطلاب، وتبني مبادرات عملية تسهم في الحفاظ على الموارد وتعظيم الإستفادة منها، بما يدعم المسؤولية المجتمعية ويعزز مفاهيم الاستدامة.

وأكد الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، أهمية ترسيخ ثقافة الترشيد لدى طلاب الكلية، خاصة في ظل طبيعة الدراسة والتدريب التي تعتمد على إستخدام الأجهزة والمعدات المعملية والمستلزمات الطبية والبيطرية، مشيرًا إلى أن الاستخدام المسؤول لهذه الموارد، والمحافظة عليها، وتجنب إهدارها، يمثل جزءًا من إعداد طالب واعٍ يمتلك الحس المهني والإنساني، وقادر على ممارسة دوره بكفاءة ومسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.

وحاضرت في الندوة الدكتورة نشوة مختار رزق، أستاذ التلوث البيئي بكلية التكنولوجيا الحيوية، حيث تناولت أهمية ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف، والاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات والمعامل، وسبل ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتقليل الهدر في المستلزمات الطبية والبيطرية، إلى جانب إعادة الاستخدام والتدوير، وتنمية مهارات التخطيط المالي لدى الطلاب وترتيب الأولويات، وتشجيع الابتكار في تعظيم الاستفادة من الموارد، ودور الشباب في دعم مسارات التنمية المستدامة.

كما ناقشت الندوة مسؤولية الطبيب البيطري في الحفاظ على الموارد، وأهمية تبني ممارسات مهنية واعية تسهم في الحد من الهدر، وتعزز كفاءة استخدام المستلزمات والإمكانات المتاحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل الأكاديمي والمهني والمسؤولية البيئية.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها إطلاق مبادرات طلابية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والمحافظة على الأجهزة والمعدات المعملية، والحد من إهدار المستلزمات الطبية والبيطرية، وتبني أفكار ابتكارية منخفضة التكلفة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات البيئية وتطبيق ممارسات الاستدامة داخل الجامعة.

وجاءت الندوة بريادة الدكتور محمد عبد الخالق، المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف الدكتور زكريا البيومي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد غزال، مدير عام الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وفي ختام الفعالية، أكد الأستاذ محمد غزال أن الندوة تستهدف بناء وعي طلابي بأهمية ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز قدرتهم على تبني ممارسات مسؤولة تدعم التنمية المستدامة، انطلاقًا من أن الحفاظ على الموارد مسؤولية الجميع، وأن كل خطوة نحو تقليل الهدر تمثل قيمة مضافة، وكل طالب شريك أساسي في جهود التنمية.