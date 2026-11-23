أعادت مناقشات مجلس الشيوخ بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة فتح ملف مستقبل الوظائف في مصر، ومدى تأثير التطور التكنولوجي المتسارع على سوق العمل، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في الصناعة والخدمات والإدارة الحكومية.

وجاءت المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، بما طرح تساؤلات حول كيفية تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا دون الإضرار بفرص العمل أو ترك العمالة غير المؤهلة خارج سوق العمل.

مخاوف فقدان الوظائف أمام الذكاء الاصطناعي

خلال المناقشات، حذر النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، من تنامي المخاوف المجتمعية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بتوافر البيانات أو الكفاءات البشرية، وإنما بمدى تقبل المواطنين للتكنولوجيا الجديدة وإدراك فوائدها.

وأشار إلى أن المخاوف من الاستغناء عن العمالة وفقدان فرص العمل تمثل أحد أبرز أسباب القلق لدى الأسر المصرية بشأن مستقبل أبنائها.

وشدد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بفوائد الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع وضع تشريعات قوية تضمن حماية المواطنين من الأضرار المحتملة للتوسع في استخدام هذه التطبيقات.

أبو هشيمة: الذكاء الاصطناعي ضرورة لتحسين إدارة الاقتصاد

من جانبه، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تكنولوجية، وإنما أصبح ضرورة لتحسين كفاءة إدارة الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية وضغوط الموازنة العامة تفرض البحث عن أدوات جديدة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير عملية صنع القرار.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أصولًا رقمية وبيانات حكومية يمكن البناء عليها في تطبيق الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف؟

تطرح مناقشات الذكاء الاصطناعي عدة ملفات مرتبطة بمستقبل سوق العمل، أبرزها طبيعة الوظائف التي ستتأثر بالأتمتة، ومدى قدرة العاملين على اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتبرز في هذا السياق أهمية تطوير برامج التعليم والتدريب المهني، وتأهيل العاملين للتعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق أمام حصولهم على فرص العمل.

كما يفرض التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة وضع ضوابط واضحة لحماية البيانات، وتحديد المسؤولية عن القرارات التي تعتمد على الأنظمة الذكية، خاصة في المجالات المرتبطة بحقوق المواطنين والخدمات الأساسية.

ما المطلوب لحماية العمالة المصرية؟

تفتح الدراسة البرلمانية المجال أمام عدد من الملفات التي تتطلب معالجة متوازية، وفي مقدمتها:

تطوير منظومة التعليم وربطها بمهارات سوق العمل الرقمي.

التوسع في برامج إعادة تأهيل وتدريب العاملين.

تشجيع الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وخلق أنشطة اقتصادية جديد.

ضع ضوابط لحماية حقوق العاملين عند إدخال أنظمة الأتمتة.

تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتأهيل الكوادر المتخصصة.

وتبقى القضية الأساسية أمام صانع القرار هي تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي ورفع كفاءة الاقتصاد من جهة، والحفاظ على فرص العمل وتأهيل العنصر البشري من جهة أخرى.