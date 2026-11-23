أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية للدولة الحديثة وأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، لما يتيحه من الانتقال من نمط رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية، مشددة على أن التحدي الأهم يتمثل في تحويل الرؤى والاستراتيجيات المطروحة إلى واقع تنفيذي ناجح.

وتوجهت البدوي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالشكر إلى النائب أحمد أبو هشيمة على الجهد المبذول في إعداد الدراسة المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، كما ثمنت جهود اللجنة المشتركة في إعداد الدراسة ومناقشتها.

وطرحت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تساؤلًا بشأن المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، التي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشائها في 18 نوفمبر، مستفسرة عن نطاق اختصاص اللجنة الدائمة، وآليات تنظيم العلاقة بينها وبين الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وكذلك المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ومجلس التوجيه الاقتصادي المقترح، بما يضمن تكامل الأدوار وتجنب تداخل الاختصاصات.

حماية الأمان الوظيفي

وطالبت البدوي بضرورة حماية الأمان الوظيفي والمالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال حصر الفجوات المهارية وتصميم برامج تأهيل وتدريب تتناسب مع المستويات والدرجات الوظيفية المختلفة، بما يساعد العاملين على مواكبة التحول التكنولوجي.

كما دعت إلى التوسع في البرامج والتخصصات البينية بكليات الاقتصاد وإدارة الأعمال، لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في التطبيقات الاقتصادية والمالية، وتنمية مهارات التحليل والتنبؤ وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم المبتكرين والشركات الناشئة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومسرّعات الأعمال بمختلف المحافظات لتوطين التكنولوجيا وتطوير حلول وطنية قابلة للتوسع.

ونبهت إلى ضرورة مراعاة متطلبات الطاقة والمياه عند التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقييم قدرة الشبكة الكهربائية ومدى توافر الموارد المائية، وتبني حلول تبريد عالية الكفاءة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بما يحافظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، واختتمت كلمتها بإعلان تأييدها للدراسة باعتبارها إطارًا استراتيجيًا، مع التأكيد على ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة قبل البدء في تنفيذها.