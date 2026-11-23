أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الموقف المصري من مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل توثيقًا مهمًا لصلابة الموقف المصري وثبات رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

رفض مخطط التهجير

وقالت النائبة أسماء سعد الجمال إن اعتراف بايدن بأنه كان يدرك مسبقًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعارض مقترح فتح الحدود أمام سكان قطاع غزة للعبور إلى الأراضي المصرية، يعكس بوضوح أن القاهرة كانت صاحبة موقف واضح وحاسم منذ اللحظة الأولى، ولم تقبل أن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الرئيس السيسي تعامل مع محاولات تمرير هذا المخطط باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، انطلاقًا من إدراك عميق بأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لا يمثل مجرد أزمة إنسانية عابرة، وإنما يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية قضيته، وفرض واقع جغرافي وسياسي جديد على حساب الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تكمن في أنه شهادة من داخل الإدارة الأمريكية السابقة، تكشف طبيعة الضغوط والتصورات التي كانت مطروحة خلال الأيام الأولى للحرب على غزة، وتؤكد أن القيادة المصرية كانت واعية تمامًا بأبعاد المخطط ومخاطره، وتمسكت بموقفها رغم حساسية الظروف الإقليمية والدولية.

موقف مصر تاريخي

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على ضرورة التمييز بين الموقف المصري الرافض للتهجير القسري، وبين الدور الإنساني الذي قامت به مصر لفتح معبر رفح من الجانب المصري وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لم تتخلَّ عن مسؤوليتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بل كانت في مقدمة الدول التي تحركت سياسيًا وإنسانيًا لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن مصر أثبتت أن دعم القضية الفلسطينية لا يكون بالشعارات، وإنما بالمواقف والقرارات التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن التاريخ سيسجل أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفت بحسم أمام محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وأن رفض تحويل سيناء إلى بديل عن الأرض الفلسطينية كان موقفًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، ويحافظ في الوقت ذاته على جوهر القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.