يطلق البرلمان العربي، يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مبادرة برلمانية عالمية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، تستهدف تعزيز التحرك البرلماني الدولي وحشد الجهود البرلمانية المساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بتشريف الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وعدد من رؤساء البرلمانات وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات الداعمة للحقوق الفلسطينية، إلى جانب نخبة من الشخصيات البرلمانية والسياسية والعامة.

تهدف المبادرة إلى بناء تحالف برلماني عالمي داعم للحق الفلسطيني، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات والمجالس العربية، وتوحيد أولويات التحرك البرلماني العربي والدولي، بما يسهم في بناء قوة برلمانية وشعبية مساندة للقضية الفلسطينية، وتحويل المواقف الداعمة لها إلى تحركات ومبادرات عملية ومؤثرة.

نصرة القضية الفلسطينية

تتضمن المبادرة العمل على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحشد الدعم لحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية بشأن الوضع في فلسطين، إلى جانب تعزيز الحماية الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وتوظيف الإعلام البرلماني في إيصال حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وتسليط الضوء على حقوقه الوطنية المشروعة، بما يعزز حضور القضية الفلسطينية على أجندة البرلمانات والمؤسسات الدولية.

تأتي هذه المبادرة تحت شعار من التضامن إلى التأثير في إطار تحرك برلماني دولي يستهدف الانتقال من التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى العمل البرلماني المشترك، وتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية إقليمياً ودولياً، بما يدعم حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس.