شدد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على ضرورة إعادة النظر في عدد من التوصيات الواردة بدراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات القائمة وتعزيز قدراتها الفنية يمثلان المسار الأكثر كفاءة من استحداث كيانات جديدة قد تؤدي إلى ازدواجية الاختصاصات وتداخل الأدوار دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي استعرضها النائب أحمد أبو هشيمة.

غياب معايير قياس العائد يثير تساؤلات حول جدوى التوصيات

واستعرض خليل مجموعة من الملاحظات الجوهرية على الدراسة، معتبرًا أن بعض توصياتها تحتاج إلى مزيد من التدقيق، في ظل غياب تقدير واضح للتكلفة والعائد، وعدم تقديم نتائج اختبارات عملية تثبت تفوق النماذج المقترحة على الأساليب المطبقة حاليًا.

ولفت إلى عدم وجود معيار محدد لقياس مدى نجاح هذه المقترحات، فضلًا عن غياب توضيح كافٍ للعلاقة بين دقة التنبؤات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي والأثر المالي الفعلي المترتب عليها، مؤكدًا أن تبني التكنولوجيا يجب أن يستند إلى نتائج قابلة للقياس وليس مجرد التوسع في طرح الهياكل التنظيمية الجديدة.

مؤسسات قائمة يمكنها أداء المهام دون أعباء إدارية إضافية

وانتقد رئيس حزب المصريين الأحرار التوجه نحو إنشاء كيانات جديدة رغم وجود مؤسسات تمتلك بالفعل اختصاصات وأدوات تمكنها من أداء الأدوار المقترحة بعد تطوير قدراتها.

وضرب مثالًا بمقترح إنشاء مجلس للتوجه الاقتصادي، رغم وجود المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمنوط بها وضع الأطر العامة للسياسات الاقتصادية والمالية ومتابعة المؤشرات الاقتصادية ومراجعتها.

كما تساءل عن جدوى إنشاء مكتب وطني للتحليلات الاقتصادية، في ظل الدور الذي يؤديه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إعداد التحليلات والسيناريوهات وتقديمها لمتخذي القرار، مشيرًا إلى أن تطوير إمكانات المركز الفنية وتعزيز قدراته قد يحقق الهدف ذاته دون الحاجة إلى إنشاء كيان موازٍ.

«أين الإضافة الحقيقية؟».. دعوة لإعادة توزيع المسؤوليات بدلًا من تكرار الهياكل

وفي السياق ذاته، أشار خليل إلى أن مقترح إنشاء وحدات جديدة لتحليل البيانات داخل الوزارات والهيئات يحتاج إلى مراجعة دقيقة، نظرًا لوجود فرق فنية بالفعل داخل وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن وجود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، المسؤول عن وضع الأطر العامة للحوكمة والمعايير.

وطرح تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت المشكلة الحقيقية تكمن في غياب وحدات جديدة، أم في عدم التحديد الدقيق لمسؤولية كل جهة عن توفير البيانات والتحقق من صحتها ومراجعة نتائج التحليل.

وأكد أن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار يمثلان أساسًا لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، بعيدًا عن التوسع الإداري الذي قد يضاعف الأعباء دون مردود ملموس.

برنامج عمل مشترك.. البديل العملي لإنشاء كيانات موازية

وطرح رئيس حزب المصريين الأحرار بديلًا مؤسسيًا يقوم على إعادة صياغة التوصية في صورة برنامج عمل مشترك يستند إلى الهياكل القائمة، بحيث تتولى المجموعة الوزارية الاقتصادية تحديد الأولويات، ويقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق الفني وتجميع التحليلات، بينما تتولى الفرق المتخصصة داخل الوزارات والهيئات مهام التنفيذ والمراجعة، وفق إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي.

وشدد على أهمية الانتقال من التوصيات النظرية إلى التطبيق العملي، مقترحًا البدء بأحد الملفات ذات الأهمية المباشرة، مثل تحليل مخاطر الموازنة العامة، وإعداد سيناريوهات اقتصادية متعددة، مع تحديد واضح للجهة المسؤولة عن توفير البيانات، والجهة التي تراجع النموذج التحليلي، والجهة المختصة باعتماد النتائج والمخرجات.

إرجاء الكيانات الجديدة لحين إثبات الحاجة إليها

واختتم خليل مداخلته بالمطالبة بإرجاء استحداث الكيانات الجديدة المقترحة، إلى حين إثبات وجود اختصاص محدد لا تستطيع المؤسسات القائمة القيام به، بما يضمن منع ازدواجية الاختصاصات، وترشيد الموارد، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية المتاحة.

وأكد أن نجاح التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة لا يقاس بعدد المجالس والمكاتب والوحدات التي يتم إنشاؤها، وإنما بقدرتها على تحسين جودة القرار، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق عائد اقتصادي ومالي حقيقي للدولة.