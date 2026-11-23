شارك عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي انعقدت يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة.

وشهدت مشاركة موسى حضور عدد من الجلسات الرئيسية والموائد المستديرة التي تناولت مستقبل النظام الدولي، والتحديات التي تواجه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، والأوضاع الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة، إلى جانب أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وفي تطور بارز على هامش أعمال المنتدى، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، خلال اجتماع ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تولي عمرو موسى منصب الرئيس الفخري للمجلس الاستشاري الدولي المشترك لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

ويأتي إطلاق المجلس في إطار تعزيز التكامل بين مركز القاهرة ومنتدى أسوان، والاستفادة من خبرات الشخصيات الدولية البارزة في تطوير الرؤى الاستراتيجية للمؤسستين، وتوسيع شراكاتهما الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترجمة مخرجات المنتدى إلى مبادرات عملية تسهم في تسوية النزاعات وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في القارة الأفريقية.

وكان موسى قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة في عصر الاضطراب»، إلى جانب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، والسيدة آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيدة سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيدة كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية.

منتدى أسوان

وتناولت الجلسة التحولات المتسارعة في النظام الدولي، ومستقبل الحوكمة العالمية، وضرورة تعزيز دور الدول الأفريقية والنامية في صياغة القرارات الدولية، في ظل التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف وتزايد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

كما شارك موسى في جلسة بعنوان «التكلفة الإنسانية للنزاعات»، التي ناقشت التداعيات الإنسانية للصراعات المسلحة وسبل حماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاع.

وشارك في الجلسة كل من السفير حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، والسيدة سيجريد كاج، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة، والسيدة فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، والسيد كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات ببرنامج الأغذية العالمي.

وتناولت المناقشات أهمية وضع حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية في صدارة الجهود الدولية الرامية إلى معالجة النزاعات، وتعزيز الاستجابة الإنسانية وربطها بمسارات التسوية السياسية والتعافي وإعادة الإعمار.

وفي إطار مناقشات القضايا الإقليمية، شارك موسى في مائدة مستديرة مغلقة بعنوان «الممرات المتنازع عليها والمخاطر المشتركة: إعادة التفكير في الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، بمشاركة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية السودان محيي الدين سالم، ووزير خارجية إريتريا عثمان صالح، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى جانب عدد من المبعوثين الدوليين وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وركزت المناقشات على الترابط بين أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الأفريقي، والتحديات التي تواجه الملاحة الدولية والتجارة البحرية، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، في ضوء ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات متداخلة.

كما شارك موسى في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، التي عقدت يوم الأحد 22 نوفمبر، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، والسيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، والأمير تركي الفيصل، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الدولية.

وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه الانتقال من ترتيبات وقف إطلاق النار إلى تسويات سياسية مستدامة، ومستقبل القضية الفلسطينية، والأوضاع في غزة، وضرورة معالجة جذور النزاعات وإرساء منظومة إقليمية للأمن والاستقرار تستند إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.

وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد السيد عمرو موسى لقاءً ثنائياً مع السيد بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، في إطار الاتصالات واللقاءات التي شهدها المنتدى بشأن تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء النزاع.

وتأتي هذه المشاركة المكثفة للسيد عمرو موسى في منتدى أسوان في إطار حضوره المستمر في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن، ومساهمته في الحوارات الاستراتيجية حول مستقبل الشرق الأوسط وأفريقيا وإصلاح النظام الدولي، وتعزيز دور الدبلوماسية والحلول السياسية في معالجة النزاعات.