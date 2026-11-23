ترأس الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، لمتابعة خطط الكليات والمعاهد للارتقاء بمنظومة الجودة، وتعزيز جاهزيتها للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يدعم تطوير الأداء الأكاديمي والإداري ويرسخ مكانة الجامعة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب وعميد كلية التربية، والدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية التكنولوجيا الحيوية، والدكتور محمد عبد الخالق حماد، مشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الصيدلة، والدكتور عماد زكريا نوح، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الحميد محمود عثمان، مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ومقرر المجلس، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن ضمان الجودة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشددًا على أهمية تكامل جهود الكليات والمعاهد مع مركز ضمان الجودة، وتوفير الدعم اللازم لتأهيل الكوادر البشرية، والعمل وفق خطط زمنية واضحة ومحددة، بما يسرّع استعداد المؤسسات الأكاديمية للتقدم للاعتماد خلال عام 2027، ويعزز كفاءة الأداء والقدرة على المنافسة، ويضمن تحقيق معايير الجودة بصورة مستدامة، وليس فقط استيفاء متطلبات الاعتماد.

وفي خطوة لتعزيز المتابعة الميدانية وتفعيل التواصل المباشر مع الكليات، وافق المجلس على عقد اجتماعاته الشهرية بالتناوب داخل الكليات والمعاهد المؤهلة للتقدم للاعتماد، بدءًا من يناير 2027 بكلية علوم الرياضة، وفق جدول زمني محدد، بحيث تتضمن الاجتماعات استعراض جهود وحدات ضمان الجودة، ومناقشة المعوقات والتحديات، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة، إلى جانب عرض تقارير المراجعين وفرق التقييم، ورصد مستوى التقدم في الخطط الاستراتيجية والدراسات الذاتية، ومدى استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتحديد الجاهزية الفعلية للتقدم للاعتماد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد محمود عثمان، مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، أن المركز يواصل متابعة أداء وحدات الجودة بالكليات والمعاهد، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خططها، وتقييم مستوى الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الجودة وتعزيز جاهزية المؤسسات الأكاديمية للاعتماد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة والتدريب والتقييم الميداني، لضمان تحقيق مستهدفات الجامعة وفق المعايير المعتمدة.

وفي محور التدريب وبناء القدرات، وافق المجلس على خطة تدريب ديسمبر 2026، والتي تتضمن دورتي «ضبط جودة الأداء بالكنترولات» و«المراجعة الداخلية في ضوء متطلبات ISO 9001:2015»، إلى جانب الموافقة على طلب كلية الحقوق لتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشأن أعمال الامتحانات والكنترولات، واستعراض تقارير الدورات التدريبية وورش العمل التي نُفذت بكليات التربية وعلوم الرياضة ومركز ضمان الجودة.

ويأتي ذلك في إطار توجه جامعة مدينة السادات نحو تطوير منظومة الجودة بصورة متكاملة، وتعزيز ثقافة التقييم والتحسين المستمر، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية، وكفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق متطلبات الاعتماد وفق رؤية الجامعة وخططها المستقبلية.