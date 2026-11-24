افتتحت كلية الآداب جامعة بني سويف المعرض الخيري للملابس، المخصص لطلاب الكلية، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم أبنائها الطلاب وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وشهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا من الطلاب على المعرض، وسط أجواء سادتها روح الود والتعاون والمحبة، وعكست أسمى معاني الإنسانية والعطاء والتكافل، حيث أتاح المعرض للطلاب الاستفادة من الملابس المعروضة ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ودعمهم.

وأكدت عميد الكلية الأستاذ الدكتور عزة جوهري، أن تنظيم المعرض جاء تأكيدًا على الدور المجتمعي لكلية الآداب وحرصها على تقديم المبادرات التي تضع احتياجات الطلاب في مقدمة أولوياتها، وترسخ قيم المشاركة والتراحم والتكافل والإنتماء والتعاون داخل المجتمع الجامعية.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،والأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب، رئيس قسم الدراسات السكانية، والأستاذ الدكتورآمال طه، مدير وحدة المبادرات المجتمعية بالكلية، وانتصار عبدالباقي، مدير إدارة خدمة المجتمع والبيئة بالإدارة، وجميل عادل، مدير الكلية، و آمال عويس، نائب مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

كما تقدمت عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في إنجاح المعرض، سواء من خلال التبرع بقطع الملابس أو المشاركة في أعمال التنظيم والإعداد، مثمنةً جهود جميع المشاركين ودورهم في خروج المعرض بهذه الصورة المشرفة، مؤكدةً علي أن هذا التعاون يعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تحرص الكلية على ترسيخها.