نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، سيادة المطران چورچ خضر، متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) السابق للروم الأرثوذكس، وأحد أبرز مفكري المسيحية في النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد مسيرة امتدت لنحو خمسة عقود من الخدمة الرعوية والتعليمية في كنيسته، إلى جانب إسهاماته في خدمة الحركة المسكونية والحوار بين الأديان والفكر الإنساني.

وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن خالص تعازيها إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وإلى إكليروس وأبناء البطريركية والكنيسة البيزنطية في جميع أنحاء العالم، مستذكرة ما قدمه الراحل من فكر مسيحي متميز، وصوت محبة، وخدمة واسعة امتدت لسنوات طويلة.

واختتمت الكنيسة نعيها بالصلاة من أجل أن يمنح الله نفسه النياح والراحة، بعد رحلته الحافلة بالعطاء والخدمة.