شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بحي سودرتاليا في العاصمة السويدية ستوكهولم، أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة خلال الاحتفال بعشية عيد استشـ ـهاد القديس مارمينا العجايبي، بحضور شعبي كثيف من أبناء الكنيسة.

وترأس الصلوات نيافة الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، وخلال الصلوات أتم نيافته طقس وضع الحنوط والأطايب على رفات الشهيد العظيم مارمينا الموجودة بالكنيسة، أعقبها زفة للرفات وسط تهليل وفرحة الحضور، الذين حرصوا على نوال البركة.

وألقى نيافة الأنبا أباكير عظة روحية مناسبة للاحتفال، تناول خلالها المعاني الروحية المرتبطة بذكرى استشـ ـهاد القديس مارمينا العجايبي، وما تحمله سيرته من إيمان وشجاعة وتمسك بالمسيح.

وعقب انتهاء الصلوات الطقسية، قدمت كورالات الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية، احتفالًا بهذه المناسبة المباركة، وسط أجواء من المحبة والفرح بين أبناء الكنيسة.