نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع اليوم، على الطريق الدائري، بمنطقة الوراق، بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، والمصابين.

وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية بخالص العزاء لأسر الضحايا، وتشاركهم آلامهم، وأحزانهم، مصليةً إلى الله القدير أن يمنحهم الصبر والرجاء، متمنية أيضًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، «حفظ الله مصرنا الغالية، وشعبها العظيم من كل سوء».

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، بالقرب من نفق شارع 10 ومحطة مترو القومية، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى عدد كبير من السيارات المتواجدة بمحيط الحادث، وتفحم عدد منها.