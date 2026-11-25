تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن حادث الحريق المروع الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مطالبًا بكشف ملابسات الحادث بشكل عاجل، وتحديد المسؤولين عن وقوعه ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب تشديد الرقابة على سيارات نقل المواد البترولية والمواد الخطرة.

وأعرب لاوندي عن بالغ حزنه لسقوط ضحايا ومصابين جراء الحادث، مقدمًا خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مع ضرورة توفير جميع أوجه الدعم والرعاية للمتضررين.

تحقيق عاجل ومحاسبة دون استثناء

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحريق، وكشف أوجه القصور التي أدت إلى وقوعه، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره دون استثناء، مؤكدًا أن حجم الخسائر التي خلفها الحادث يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية.

مسارات آمنة ورقابة مشددة على سيارات نقل المواد الخطرة

وفيما يتعلق بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، دعا النائب إلى وضع ضوابط صارمة لتنظيم حركة سيارات نقل المواد البترولية والخطرة، تشمل تحديد مسارات وأوقات سير آمنة، وإجراء فحوص فنية دورية، والتأكد من سلامة الخزانات وتوافر تجهيزات مكافحة الحرائق، إلى جانب تكثيف الرقابة على شركات النقل وتشديد العقوبات على المخالفين.

حماية أرواح المواطنين أولوية لا تقبل التهاون

وأكد لاوندي أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن مواجهة تداعيات الحادث لا يجب أن تتوقف عند إخماد الحريق والتعامل مع المصابين، بل لا بد من مراجعة منظومة نقل المواد الخطرة بالكامل، واتخاذ إجراءات وقائية ورقابية حقيقية تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث على الطرق المصرية.



