قال محمد جاد، أحد شهود العيان وصاحب فيديو توثيق حادث الحريق الذي اندلع بمنطقة الوراق، إن كاميرا مثبتة داخل سيارته سجلت اللحظات الأولى للحادث، موضحًا أنه شاهد سيارة انقلبت على جانبها، أعقب ذلك اندلاع النيران، ثم تحركت السيارة بسرعة وعدلت وضعها وتحركت عكس الاتجاه، قبل وقوع انفجارات متتالية.

صاحب فيديو حريق الوراق يكشف تفاصيل الانفجارات المتتالية

وناشد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، ضرورة تركيب كاميرات لتوثيق الحوادث في جميع السيارات بمصر، لما تمثله من أهمية في تسجيل الوقائع وتوفير معلومات دقيقة بشأن الحوادث.

وأضاف أنه كان أول من أبلغ هيئة الإسعاف بالحادث، قبل أن يتلقى اتصالات أخرى من المسؤولين للاستفسار عن التفاصيل وتحديد عدد سيارات الإسعاف المطلوب إرسالها إلى موقع الحريق.

وأوضح أنه أبلغ مسؤولي الإسعاف بأن الدخان ارتفع إلى أكثر من 500 متر، وأن عدد السيارات المحترقة لم يكن معلومًا، مشيرًا إلى أنه حاول الوصول إلى أقرب نقطة من موقع الحادث لحصر عدد السيارات ونقل معلومات دقيقة تساعد فرق الإسعاف في التعامل مع الواقعة.

وأشار إلى أنه رصد أيضًا كابلات كهرباء الضغط العالي مقطوعة وملقاة على الأرض، ما دفعه إلى الاتصال بالإسعاف مجددًا ومطالبتهم بإبلاغ قوات الدفاع المدني بعدم استخدام المياه في التعامل مع الحريق، تجنبًا لتعرض أي شخص للصعق الكهربائي.

ومن جانبه، أشاد الإعلامي أحمد موسى بتصرف صاحب الفيديو، قائلًا له: «شجاع يا أحمد».