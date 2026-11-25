حرص محمد هاني، نجم النادي الأهلي، على نعي ضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، وأسفر عن سقوط ضحايا، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات.

وكتب محمد هاني عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «البقاء لله فى ضحايا حادث الوراق.. ربنا يرحمهم يارب».

وشهدت منطقة الوراق اندلاع حريق هائل أعلى الطريق الدائري، عقب انفجار واشتعال ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات، وسط حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي المركبات، وتحرك عاجل من قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي عُثر عليها بموقع الواقعة، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحريق والمستشفى، لتقديم الدعم ومساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحريق، وجرى إجراء غلق جزئي للطريق الدائري وتحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، بهدف منع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر التحقيقات والمعاينات للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والضحايا.