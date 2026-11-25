لقي سائق السيارة المحملة بالمواد البترولية وأسطوانات الغاز، المتسببة في الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، مصرعه ضمن ضحايا الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيران قد اشتعلت في السيارة أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم امتدت آثاره إلى محيط موقع الحادث، واستدعى تدخل قوات الحماية المدنية وعدد كبير من سيارات الإسعاف للتعامل مع النيران وإنقاذ الضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى التعامل مع ألسنة اللهب والسيطرة عليها، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في حصر أولي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 30 حالة، وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ، ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص وحصر الضحايا.