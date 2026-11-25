تقدّم السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة المصرية والحكومة والشعب المصري، في ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأكد “الزعابي”، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تضامن دولة الإمارات مع مصر في هذا المصاب، مشيرًا إلى أن لحظات الفقد توحد القلوب على مشاعر الحزن، وتسمو خلالها روابط الأخوة لتكون أصدق تعبير عن التضامن والمواساة.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واختتم منشوره بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.