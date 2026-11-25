شارك الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثامنة والخمسين، الذي استضافته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات العربية، ونخبة من القيادات الأكاديمية وصنّاع القرار في التعليم العالي بالوطن العربي.

رئيس جامعة الأزهر يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد الجامعات العربية الـ 58

وجاءت مشاركة رئيس جامعة الأزهر في هذا المحفل العلمي العربي الكبير، تأكيدًا على الدور الريادي لجامعة الأزهر الشريف، ومكانتها العلمية المرموقة بين جامعات العالم العربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك، وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية، بما يخدم قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية في المنطقة العربية.

وناقش المؤتمر في دورته الحالية عددًا من القضايا المهمة، في مقدمتها تطوير منظومة التعليم العالي في الوطن العربي، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعات، وتشجيع التعاون البحثي المشترك، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وربط مخرجات الجامعات بسوق العمل واحتياجات التنمية.

وأكد الدكتور محمود صديق، خلال مشاركته، أن جامعة الأزهر، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تولي اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح على الجامعات العربية والعالمية لبناء شراكات علمية فاعلة، تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتدعم رسالة الأزهر الوسطية في نشر العلم والسلام حول العالم.

وأضاف رئيس الجامعة أن اتحاد الجامعات العربية يمثل مظلة للتعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي، وأن المؤتمر العام يعدُّ فرصة مهمة لتوحيد الرؤى والجهود، وبحث التحديات التي تواجه الجامعات العربية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق طموحات الشعوب العربية في تعليم عصري متطور.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بحسن تنظيم جامعة الشارقة للمؤتمر، وكرم الضيافة، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا مشرفًا في دعم التعليم والبحث العلمي، والاهتمام بالجامعات ودورها في بناء الإنسان والمجتمع.

وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس جامعة الأزهر عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء عدد من الجامعات العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين جامعة الأزهر والجامعات العربية الشقيقة.