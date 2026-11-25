​بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، برئاسة الدكتور زاهي حواس، ومجلس الأمناء وجميع العاملين بالمؤسسة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري.

حادث الطريق الدائري

​وتتقدم المؤسسة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

​إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن عدد الوفيات جراء الحادث ارتفع إلى 30 حالة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية حتى الآن.

أنّ المصابين جرى توزيعهم على 3 مستشفيات، هي مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة لمتابعة التطورات المتعلقة بالحادث.