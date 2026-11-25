نعى الفنان تامر حسني ضحايا الحريق الأليم الذي اندلع مساء اليوم الأربعاء بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في تدوينة نشرها :

"خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحريق الأليم بمنطقة الوراق، ونسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".



وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، بالقرب من نفق شارع 10 ومحطة مترو القومية، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى عدد كبير من السيارات المتواجدة بمحيط الحادث، وتفحم عدد منها.

ووفقًا للمعاينة الأولية التي نقلتها مصادر أمنية، اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة نقل المواد البترولية، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانفجار الحمولة، ثم امتداد النيران إلى السيارات المجاورة.

وأسفر الحادث، وفق آخر حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين، فيما شاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الواقعة، وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الرئيس الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، إلى جانب سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث والتحقيق في ملابساته للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه.