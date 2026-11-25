كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحركات الوزارة عقب حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا التوجه مباشرة إلى موقع الحادث برفقة مسؤولين من الهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم اللازمة والتدخلات العاجلة والإغاثية.

الهلال الأحمر يتدخل لإغاثة مصابي حريق الدائري وتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا

وأوضح عبد الموجود أن فرق الوزارة والهلال الأحمر المصري تحركت إلى موقع الحادث لتقديم الدعم النفسي، والمشاركة في نقل المصابين، إلى جانب تنفيذ التدخلات العاجلة اللازمة للتعامل مع تداعيات الواقعة وتوفير المساندة للمتضررين.

وأضاف أن الوزارة دفعت بفرق متخصصة في الدعم النفسي إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، لتقديم المساندة النفسية لأسر الضحايا والمصابين، فضلًا عن المواطنين المتواجدين في موقع الحادث والمتأثرين بتداعياته.

وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة بشأن الحادث، لضمان تكامل التدخلات وتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، بالتزامن مع جهود الجهات المعنية في التعامل مع تداعيات الحريق.

وأكد أن التحركات تستهدف تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين، ومساندة الأسر في مواجهة الآثار النفسية والاجتماعية للحادث.