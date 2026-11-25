أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ هجمات استهدفت ميناءي جدة وجازان في المملكة العربية السعودية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واتساع نطاق التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والبنية التحتية المرتبطة بالنقل البحري والتجارة.

استهداف الميناءين

ويثير الإعلان عن استهداف الميناءين أهمية خاصة، نظرا لموقعهما الاستراتيجي ودورهما في حركة التجارة والإمدادات، إذ يعد ميناء جدة أحد أبرز الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، فيما يمثل ميناء جازان منفذا بحريا مهما في جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي، يحيى سريع، إن الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر ستكون ضمن الأهداف المحتملة، داعيا العاملين والموظفين والسكان القريبين منها إلى الإخلاء الفوري، كما طالب شركات الشحن البحري بسحب سفنها من تلك الموانئ، في تحذير يثير مخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية إصدار تحذير بإخلاء ميناء الحديدة، قبل تنفيذ ضربات استهدفت قدرات تشغيلية وأهدافا في محافظات الحديدة وصعدة وعمران، وفقا لما نقلته الوكالة.

وفي تطور ميداني متصل، قال التحالف إن مقذوفا أطلقته الفصائل المسلحة سقط في ميناء جازان، متسببا في أضرار محدودة دون تسجيل إصابات بين المدنيين، بينما لم ترد معلومات تؤكد تعرض ميناء جدة لهجوم فعلي.

ويأتي هذا التصعيد بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف برجا في الحي المالي بالعاصمة الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصا، بحسب السلطات السعودية، ما دفع التحالف إلى التلويح برد حازم.

وتنذر التطورات بمرحلة جديدة من المواجهة على ساحل البحر الأحمر، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة باعتباره منفذا رئيسيا لدخول الغذاء والمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى مناطق واسعة من اليمن، فضلا عن حساسية الممرات البحرية القريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم طرق التجارة العالمية.