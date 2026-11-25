في إطار المتابعة المستمرة للتداعيات الصحية لحادث الحريق الذي وقع أعلى نفق عشرة بحي الوراق بمحافظة الجيزة، رفعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، وضمانًا للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون انقطاع.

وشمل رفع درجة الاستعداد المستشفيات التابعة للأمانة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب التأكد من جاهزية مختلف المستشفيات على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق مع الجهات المعنية.

المتابعة الميدانية للموقف على مدار الساعة

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتداعيات الصحية لحادث الحريق الذي وقع أعلى نفق عشرة بحي الوراق بمحافظة الجيزة، رفعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة درجة الاستعداد.. وتواصل أمانة المراكز الطبية المتخصصة المتابعة الميدانية للموقف على مدار الساعة، وتؤكد استمرار جاهزية فرقها الطبية وإمكاناتها لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين حال الحاجة.