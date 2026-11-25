نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب المفتي عن تضامنه الكامل مع الأسر المكلومة في هذه اللحظات العصيبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار.

شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

كما دعا المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.