تستعد الفنانة علا رشدي لتقديم أول عرض مباشر وتفاعلي من برنامجها «وجهة مظر»، تحت عنوان «تجربة مظرية تفاعلية»، وذلك على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتخوض علا رشدي من خلال العرض تجربة جديدة، تنتقل فيها من تقديم محتوى البرنامج عبر الشاشة إلى لقاء الجمهور مباشرة على المسرح، لمناقشة المواقف اليومية المرتبطة بالأمومة والتربية، من خلال مزيج من الكوميديا والمواقف الواقعية التي تعيشها الأسر في تعاملها مع الأبناء.

وأوضحت علا رشدي أن العرض لا يقتصر على الأمهات والآباء فقط، بل يستهدف مختلف الفئات العمرية والجنسيات، حيث وجهت الدعوة أيضًا للمقبلين على الإنجاب والأجداد، للمشاركة في التجربة والتفاعل مع الموضوعات التي تتناولها، باعتبارها قضايا تهم الأسرة بمختلف أفرادها.

علا رشدي تتحدث عن التوازن بين الفن والأمومة

وفي سياق آخر، سبق أن تحدثت علا رشدي عن حياتها الأسرية وتجربتها في الأمومة، خلال استضافتها بمحطة راديو «إنرجي 92.1»، مع الإعلاميين باسم كميل وسارة المنذر، حيث تطرقت إلى التحديات التي تواجهها في التوفيق بين عملها الفني ومسؤولياتها تجاه طفليها.

وأشارت إلى أنها تحاول ترتيب يومها وفقًا لارتباطاتها الفنية ومواعيد ابنتها وابنها، خاصة أثناء فترات التصوير، لافتة إلى حرصها على تخصيص وقت تقضيه معهما، من خلال تنظيم جدولها بما يحقق التوازن بين حياتها المهنية والعائلية.