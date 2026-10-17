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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علا رشدي وأحمد داوود يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

أحمد داوود وعلا رشدي
أحمد داوود وعلا رشدي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة علا رشدي، صورا جديدة لها رفقة زوجها الفنان أحمد داوود من مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.

وظهرت علا رشدي وأحمد داوود بلوك أنيق باللون الأسود في إطلالة جذابة ومميزة.

وفاة والد علا رشدي 

وكانت قد نعت الفنانة علا رشدي والدها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عبّرت خلالها عن حزنها العميق لفقدان والدها، واصفة إياه بأنه أقرب وأغلى شخص في حياتها

ونشرت علا مجموعة صور لوالدها الراحل وعلقت عليها إن رحيل والدها ترك بداخلها فراغًا كبيرًا، وكأن العالم فقد نوره فجأة، مؤكدة أنه كان عالمها كله، وداعمها الأول، وصوت الحكمة والحنان في حياتها اليومية.

وأضافت أن والدها غرس خلال حياته الكثير من القيم الإنسانية الجميلة، وترك أثرًا طيبًا وتعاليم ملهمة في نفوس كل من عرفوه، مشيرة إلى أنها ستسعى لمواصلة إرثه، والتحلي بجزء من حكمته وصبره وعطائه غير المشروط.

كما وجّهت علا رشدي رسالة وداع مؤثرة لوالدها، داعية الله أن يرحمه رحمة واسعة، وينعم عليه بالسكينة والطمأنينة، ويجعله من أهل أعلى درجات الجنة، مؤكدة ثقتها بأنه في مكان أفضل يليق بروحه الطيبة.

علا رشدي أحمد داوود مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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