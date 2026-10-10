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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مها أحمد ضربتني.. علا رشدي تكشف أسرار حيلهم بينهم كمان وكمان

علا رشدي
علا رشدي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة علا رشدي كواليس مثيرة عن برنامجها “حيلهم بينهم كمان وكمان” وخاصة حلقة الفنانة مها أحمد والفنانة شيرين والفنانة فيفي عبده. 

وقالت علا رشدي فى برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي : "مها أحمد أكتر ضيف اتضايق مني في برنامج "حيلهم بينهم كمان وكمان" وضربتني، والفنانة شيرين وفيفي عبده كانت أكتر حلقة مسخرة".

وأضافت علا رشدي: "لما عملت البرنامج كان فجأة لأن كان في حد قبلي ومشي وكلموني تعالي صوري وأنا مش عارفة هصور إيه، وأنا كنت عايشة برا معظم حياتي فأنا عارفة الناس دي مين بس في منهم عادي، أنا كنت بفكر إني عايزة أصور وأخد فلوسي عشان مسافرة بعد يومين مكنتش متوقعة يعمل النجاح دا، أنا مبسوطة أن الناس فاكراه لغاية دلوقتي".

وفاة والد علا رشدي 

وكانت قد نعت الفنانة علا رشدي والدها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عبّرت خلالها عن حزنها العميق لفقدان والدها، واصفة إياه بأنه أقرب وأغلى شخص في حياتها

ونشرت علا مجموعة صور لوالدها الراحل وعلقت عليها إن رحيل والدها ترك بداخلها فراغًا كبيرًا، وكأن العالم فقد نوره فجأة، مؤكدة أنه كان عالمها كله، وداعمها الأول، وصوت الحكمة والحنان في حياتها اليومية.

وأضافت أن والدها غرس خلال حياته الكثير من القيم الإنسانية الجميلة، وترك أثرًا طيبًا وتعاليم ملهمة في نفوس كل من عرفوه، مشيرة إلى أنها ستسعى لمواصلة إرثه، والتحلي بجزء من حكمته وصبره وعطائه غير المشروط.

كما وجّهت علا رشدي رسالة وداع مؤثرة لوالدها، داعية الله أن يرحمه رحمة واسعة، وينعم عليه بالسكينة والطمأنينة، ويجعله من أهل أعلى درجات الجنة، مؤكدة ثقتها بأنه في مكان أفضل يليق بروحه الطيبة.

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