يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز

كشفت الفنانة التركية مريم أوزرلي ، عن تواجدها بالقاهرة أثناء عرض فيلمها “الربيع في إمروز” المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، وذلك عبر الحساب الرسمي للفيلم على انستجرام.

وقامت مريم أوزرلي ، بتشويق الجمهور مع الفنان التركي خالد أرجنتش بالعرض الأول لفيلمهما "الربيع في إمروز"، بمهرجان الجونة السينمائي. .

وقال كل من مريم أوزرلي والفنان التركي خالد أرجنتش في الفيديو: لدينا مفاجأة كبيرة لكم، إحنا هنحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلمنا في الجونة يوم 20 أكتوبر، وهنكون موجودين هناك، إحنا متحمسين جدا نقابلكم كلكم هناك ، ونشاهد سويًا فيلم الربيع في إمروز، بعد سنوات طويلة جدًا من العمل معًا.

تفاصيل فيلم الربيع في إمروز

ويعيد هذا العمل الثنائي الشهير إلى الواجهة مجددًا بعد سنوات طويلة من الغياب عن الظهور المشترك، حيث شكّل ظهورهما السابق في الدراما التاريخية واحدة من أبرز المحطات في مسيرتهما الفنية، وحقق حينها انتشارًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.

وتدور أحداث الفيلم الجديد “الربيع في إمروز” في إطار رومانسي إنساني، حيث يسلّط الضوء على فكرة القدر والفرص الثانية التي تمنحها الحياة، وكيف يمكن للحب أن يعود للظهور من جديد في ظروف غير متوقعة. وتدور القصة في أجواء جزيرة طبيعية هادئة تضيف طابعًا بصريًا خاصًا على الأحداث، مع تركيز واضح على الجوانب العاطفية والتحولات الداخلية للشخصيات.

ويأتي الفيلم من إخراج أوزجان ألبر، الذي يعتمد في أعماله على الأسلوب التأملي والسرد الهادئ، ما يشير إلى أن العمل سيحمل طابعًا دراميًا مختلفًا يمزج بين الرومانسية والعمق الإنساني.

وكان مسلسل “حريم السلطان” الذي عُرض لأول مرة عام 2011 قد حقق نجاحًا واسعًا، حيث قدم رؤية درامية متخيلة عن حياة السلطان العثماني سليمان القانوني، مع تركيز كبير على تفاصيل حياته الخاصة داخل القصر. وقد أثار العمل جدلًا واسعًا وقت عرضه، بين مؤيد لاعتباره عملًا دراميًا ترفيهيًا، ومعارض رأى أنه لا يلتزم بالدقة التاريخية في بعض الجوانب.

ورغم الجدل، فقد ساهم المسلسل في تعزيز انتشار الدراما التركية عالميًا، وفتح الباب أمام أعمال أخرى حققت نجاحًا خارج حدود تركيا، كما رسّخ شهرة أبطاله الذين أصبحوا من أبرز نجوم الشاشة التركية.