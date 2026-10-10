قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريان تنموي جديد.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو لخدمة سكان الهرم وأكتوبر
اكثر من 75 ساعة بحث.. العثور على جثمان غريق النيل بالحوامدية في إمبابة
رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة الضبعة في مطروح
زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية بقمة الأهلي والزمالك.. إنجاز نادر ينتظر الثنائي
محمد ناجي جدو: مفيش انتماء دلوقتي.. ونتمنى خسارة الأهلي والزمالك
ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك
لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر
يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز
وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟
رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
تاريخه يرجع لعام 1958..ملك ماليزيا يهدي الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز

مريم أوزرلي وخالد أرجنتش
مريم أوزرلي وخالد أرجنتش
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة التركية مريم أوزرلي ، عن تواجدها بالقاهرة أثناء عرض فيلمها “الربيع في إمروز” المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، وذلك عبر الحساب الرسمي للفيلم على انستجرام. 

وقامت مريم أوزرلي ، بتشويق الجمهور مع الفنان التركي خالد أرجنتش بالعرض الأول لفيلمهما "الربيع في إمروز"، بمهرجان الجونة السينمائي. .

وقال كل من مريم أوزرلي والفنان التركي خالد أرجنتش في الفيديو: لدينا مفاجأة كبيرة لكم، إحنا هنحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلمنا في الجونة يوم 20 أكتوبر، وهنكون موجودين هناك، إحنا متحمسين جدا نقابلكم كلكم هناك ، ونشاهد سويًا فيلم الربيع في إمروز، بعد سنوات طويلة جدًا من العمل معًا.

تفاصيل فيلم الربيع في إمروز 

ويعيد هذا العمل الثنائي الشهير إلى الواجهة مجددًا بعد سنوات طويلة من الغياب عن الظهور المشترك، حيث شكّل ظهورهما السابق في الدراما التاريخية واحدة من أبرز المحطات في مسيرتهما الفنية، وحقق حينها انتشارًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.

وتدور أحداث الفيلم الجديد “الربيع في إمروز” في إطار رومانسي إنساني، حيث يسلّط الضوء على فكرة القدر والفرص الثانية التي تمنحها الحياة، وكيف يمكن للحب أن يعود للظهور من جديد في ظروف غير متوقعة. وتدور القصة في أجواء جزيرة طبيعية هادئة تضيف طابعًا بصريًا خاصًا على الأحداث، مع تركيز واضح على الجوانب العاطفية والتحولات الداخلية للشخصيات.

 ويأتي الفيلم من إخراج أوزجان ألبر، الذي يعتمد في أعماله على الأسلوب التأملي والسرد الهادئ، ما يشير إلى أن العمل سيحمل طابعًا دراميًا مختلفًا يمزج بين الرومانسية والعمق الإنساني.

 وكان مسلسل “حريم السلطان” الذي عُرض لأول مرة عام 2011 قد حقق نجاحًا واسعًا، حيث قدم رؤية درامية متخيلة عن حياة السلطان العثماني سليمان القانوني، مع تركيز كبير على تفاصيل حياته الخاصة داخل القصر. وقد أثار العمل جدلًا واسعًا وقت عرضه، بين مؤيد لاعتباره عملًا دراميًا ترفيهيًا، ومعارض رأى أنه لا يلتزم بالدقة التاريخية في بعض الجوانب.

ورغم الجدل، فقد ساهم المسلسل في تعزيز انتشار الدراما التركية عالميًا، وفتح الباب أمام أعمال أخرى حققت نجاحًا خارج حدود تركيا، كما رسّخ شهرة أبطاله الذين أصبحوا من أبرز نجوم الشاشة التركية.

مريم أوزرلي الفنان التركي خالد أرجنتش خالد أرجنتش فيلم الربيع في إمروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

المتوفي

جلطة في الجيم.. وفاة مدرب أثناء وجوده داخل صالة ألعاب بالمنوفية

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة

بعد عام على وقف إطلاق النار في غزة.. كيف فتكت إسرائيل بالفلسطينيين؟

طائرة فلاي دبي

«مركز التجارة العالمي».. تفعيل قيادة إسرائيلية للتعامل مع محاولة اختطاف فلاي دبي

السيد الرئيس السيسي

"برناما": اجتماع السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يفتح فصلًا جديدًا في مسار العلاقات بين البلدين

بالصور

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد