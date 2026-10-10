أحمد العوضي يعترض على تصرف بودي جارد مع أحد المعجبين خلال عرض «مطلوب عائليًا»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد العوضي خلال حضوره العرض الخاص لفيلم «مطلوب عائليًا»، بعدما وثّق الفيديو موقفًا لافتًا مع أحد المعجبين، إثر تعرضه للدفع بعنف من أحد أفراد الأمن الخاص المرافق للفنان.

وأظهر المقطع رد فعل أحمد العوضي تجاه الواقعة، حيث اعترض على طريقة تعامل البودي جارد مع المعجب، ووجّه له تنبيهًا رافضًا التعامل بهذا الأسلوب مع الجمهور، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضور نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم «مطلوب عائليًا»

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، إلى جانب أبطال الفيلم الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري، من بينهم الفنان أحمد زاهر، وابنته الفنانة ملك أحمد زاهر وخطيبها السيناريست شريف الليثي، والمخرج معتز التوني، والإعلامية لميس الحديدي، والفنان مصطفى خاطر.

كما حضر البلوجر كنزي مدبولي وزوجها فراس، إلى جانب مدرب الرقص أسامة رضوان، الذي ظهر وهو يرقص خلال فعاليات العرض الخاص.

أبطال فيلم «مطلوب عائليًا»، النجم كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، فضلًا عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلاس» للمنتج تامر مرسي، وتتولى شركة «Synergy Film» توزيعه داخل مصر، فيما تتولى شركة «Go Media» للموزع أحمد شعبان توزيعه في الأسواق العربية والعالمية.