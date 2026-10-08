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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجمهور يلتف حول العوضي خلال تصوير مسلسله الجديد

احمد العوضي
احمد العوضي
يارا أمين

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وسط تجمع كبير من محبيه أثناء تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد"سلطان الديب" في منطقة نزلة السمان.

وشهدت كواليس التصوير تفاعلًا لافتًا من الجمهور، حيث التف عدد كبير من محبي أحمد العوضي حوله، ورددوا هتافات دعم له ولشخصيته في المسلسل قائلين: «سلطان الديب رقم 1».

مسلسل سلطان الديب

وروج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر أحمد العوضي صورة تحمل اسم المسلسل، وكتب عليها: «سلطان الديب.. رمضان 2027 بعون الله»، في إشارة إلى استعداده للمنافسة في الموسم الدرامي المقبل.

ويأتي مسلسل «سلطان الديب» ضمن الأعمال التي يستعد أحمد العوضي لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

الفنان أحمد العوضي سلطان الديب أحمد العوضي مسلسل سلطان الديب مسلسل احمد العوضي

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