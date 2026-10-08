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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غنتها لابنها.. صابرين تطرح هنوني يلا

صابرين
صابرين

طرحت الفنانة صابرين أغنيتها الجديدة"هنوني يلا"، والتي غنتها في حفل زفاف نجلها، علي عدد من المنصات الإلكترونية. 

وكانت قد حرصت الفنانة صابرين، على الغناء لابنها نور في حفل زفافه ، بأحد الفنادق في القاهرة. 

وقدمت صابرين، أغنية حفل زفاف ابنها، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو. 

حفل زفاف ابن صابرين 

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، الذي يقام حاليا فى احدي الفنادق ، وكان من بين أوائل الحضور الفنانون خالد زكي ومحمود حميدة ومنال سلامة، الذين تواجدوا لتهنئة العروسين وأسرة الفنانة بهذه المناسبة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية وعائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية ومشاركة صابرين وأسرتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها في وقت سابق، بحضور أفراد العائلة والمقربين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو التي وثّقت أجواء الاحتفال.

الفنانة صابرين صابرين هنوني يلا أحمد حسن راؤول إيهاب عبد الواحد محمد عاطف الحلو

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