بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا

علق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على تقديم مجموعة من الأطفال في كوريا الجنوبية أغنيته الشهيرة «فيها حاجة حلوة»، خلال مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في العاصمة سول.

وعبر أيمن بهجت قمر عن سعادته بوصول كلمات الأغنية إلى خارج الحدود المصرية، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «فعلًا فيها حاجة حلوة.. أكتر حاجة يتمناها الشاعر إن كلامه يفضل عايش ويخترق الحدود المحلية.. الحمد لله وصباحكم عسل يا أهل كوريا الجنوبية».

وكان عدد من الأطفال الكوريين قد قدموا أغنية «فيها حاجة حلوة» خلال مراسم استقبال الرئيس السيسي في سول، وبعد انتهاء فقرة الغناء، صافح الرئيس السيسي والرئيس الكوري الجنوبي عددًا من الأطفال.

كما مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطفال عقب فقرة الغناء، قائلًا: «فيها حاجة حلوة»، في إشارة إلى الأغنية التي قدموها خلال استقباله في كوريا الجنوبية.