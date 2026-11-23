شاركت الإعلامية سهير جودة متابعيها مجموعة من الصور من حفل زفاف فريدة، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرج عاطف عوض، وحفيدة الفنانين الراحلين فريد شوقي ومحمد عوض، والذي شهد أجواء احتفالية مميزة غلبت عليها مشاعر الحب والفرحة.

وحرصت سهير جودة على توثيق أبرز لحظات الحفل، معبرة عن سعادتها بمشاركة العائلة هذه المناسبة، ومؤكدة أن فرحة زفاف فريدة لم تكن مجرد احتفال بزواج عروسين، وإنما ليلة اجتمعت فيها محبة الأهل والأصدقاء وكل من يحمل ذكريات ومواقف جميلة مع العائلتين.

ونشرت سهير جودة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه: «ليلة عنوانها الحب.. وفرحة اسمها فريدة، حفيدة الملك فريد شوقي والفنان محمد عوض».

وأضافت: «فيه أفراح بتحس إن فرحتها أكبر من العروسة والعريس.. وإنك مش رايح تبارك وخلاص، إنت رايح تفرح مع ناس ليهم حتة في قلبك، وتشاركهم لحظة حلوة من عمرهم، وده كان إحساسي في فرح فريدة، بنت رانيا فريد شوقي وعاطف عوض».

وتحدثت الإعلامية عن الأجواء العائلية التي ميزت الحفل، مشيرة إلى أن الحب كان حاضرًا بأكثر من صورة، سواء من خلال محبة الناس للفنانة رانيا فريد شوقي التي امتدت إلى ابنتها، أو حضور محبي الفنان الراحل فريد شوقي بذكرياتهم معه، إلى جانب اجتماع عائلة الفنان الراحل محمد عوض للاحتفال بفريدة.

وأكدت سهير جودة أن العروس لم تكن تبدأ حكايتها بمفردها، بل أحاطت بها الحكايات الجميلة التي سبقتها، وكل الحب الذي زرعته عائلتها في قلوب الناس على مدار سنوات طويلة.

رقصة رانيا فريد شوقي مع ابنتها تخطف الأنظار

وسلطت سهير جودة الضوء على إحدى اللقطات المؤثرة في حفل الزفاف، وهي رقص الفنانة رانيا فريد شوقي مع ابنتها فريدة، وسط مشاعر امتزجت فيها دموع الفرحة بابتسامة الأم التي ترى ابنتها عروسًا، معتبرة أنها لحظة تحمل الكثير من المعاني والمشاعر دون الحاجة إلى كلمات.

واختتمت الإعلامية تعليقها برسالة عن قيمة الحب واستمراره عبر الأجيال، مؤكدة أن الحب الذي يمنحه الإنسان للآخرين لا ينتهي بانتهاء اللحظة، بل يظل يكبر ويمتد حتى يصل إلى الأبناء، ويحيط بهم في أهم محطات حياتهم.