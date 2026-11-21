شهد حفل زفاف فريدة عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، أجواءً احتفالية مميزة، بعدما قدم الفنان أحمد سعد فقرة غنائية أشعلت حماس الحضور، وسط مشاركة واسعة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الاحتفال بالعروس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الفنان محمد جمعة عبر حسابه على «فيسبوك»، ظهر خلاله برفقة الفنانات نيرمين الفقي وصابرين ورانيا فريد شوقي، وهن يتفاعلن بالرقص والغناء على أنغام أغنية «إيه اليوم الحلو ده» لـ أحمد سعد، في مشهد عكس أجواء البهجة التي سيطرت على الحفل



وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانات، من بينهن ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين، إلى جانب نبيلة عبيد وماجدة زكي ودنيا عبد العزيز، اللاتي حرصن على مشاركة العروس وأسرتها الاحتفال.

كما حضر الحفل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والإعلامية بوسي شلبي، في أجواء جمعت عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني.