وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة شكر وعتاب إلى الصحفيين والإعلاميين، عقب الاحتفال بزفاف ابنتها فريدة، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، التي وصفتها بأنها واحدة من أهم وأسعد أيام حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها فرحتها وقدّر خصوصية الحفل.

ونشرت رانيا فريد شوقي رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استهلتها بتوجيه الشكر إلى الله على نعمه، ثم أعربت عن امتنانها لكل أفراد أسرتها وأصدقائها وزملائها من الوسط الفني، إلى جانب جميع الضيوف الذين حرصوا على مشاركتها فرحة زفاف ابنتها.

وأكدت رانيا أن حضور محبيها وأصدقائها جعل ليلة الزفاف مليئة بالمشاعر الجميلة والفرحة الصادقة، مشيرة إلى أنها ستظل تحتفظ بتفاصيل هذه الليلة في قلبها طوال العمر.

رانيا فريد شوقي تعاتب بعض الصحفيين بعد زفاف ابنتها

وفي رسالة حملت جانبًا من العتاب، وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي الشكر إلى الصحافة والإعلام الذين احترموا رغبتها وقدّروا خصوصية المناسبة، في المقابل أعربت عن استيائها من بعض من لم يلتزموا بطلبها، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يقدّر الجميع رغبتها في الحفاظ على خصوصية حفل زفاف ابنتها.

ويأتي هذا العتاب في إطار حرص الفنانة على الاحتفاظ بلحظات عائلية خاصة بعيدًا عن التغطية الإعلامية التي لم تكن ترغب فيها، رغم تقديرها لدور الصحافة والإعلام.

أحمد سعد ومصطفى قمر وأمينة يشاركون رانيا فريد شوقي فرحتها

وخصّت رانيا فريد شوقي عددًا من أصدقائها المطربين برسائل شكر مؤثرة، بعدما حرصوا على مشاركتها فرحة زفاف ابنتها، وأسهموا في إضفاء أجواء من البهجة والاحتفال على الليلة.

وأشادت بالفنان أحمد سعد، واصفة إياه بأنه صاحب خفة دم وحضور مميز، مؤكدة أن كلماته لن تفيه حقه، كما وجهت رسالة محبة إلى الفنان مصطفى قمر، الذي وصفته بأنه أخوها وصديق عمرها، مشيرة إلى أن وجوده بجانبها في هذه المناسبة كان له أثر خاص في نفسها.

كما أعربت عن حبها وتقديرها للمطربة أمينة، التي وصفتها بأنها صاحبة قلب طيب وصديقة عزيزة، مشيدة بمشاركتها الغناء والاحتفال معها من القلب.

رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي عن فرحة الأم بأبنائها

واختتمت الفنانة رسالتها بالتعبير عن امتنانها لنعمة المحبة ووجود الأشخاص المقربين حولها، داعية الله أن يفرّح كل أم وأب بأبنائهما وأن يروهم في أفضل حال.

وأكدت رانيا فريد شوقي أن فرحة الأم بأبنائها لا تضاهيها أي فرحة أخرى، مختتمة رسالتها بالحمد والشكر لله على نعمه، في كلمات عكست مشاعرها بعد الاحتفال بزفاف ابنتها فريدة.