أعلن حفل جوائز الأفضل عربيًا اختيار الناقد الفني جمال جبريل رئيسًا تنفيذيًا للدورة الرابعة للحفل والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين.
وأعرب جمال جبريل - في تصريح اليوم - عن بالغ سعادته وفخره باختياره رئيسًا تنفيذيًا لحفل جوائز الأفضل عربيًا، للدورة الرابعة.
وقال جبريل: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى حفل جوائز الأفضل عربيًا والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، على الثقة الغالية التي أعتز بها كثيرًا، واعتبرها تكليفًا بقدر ما هي تشريف، ومسؤولية كبيرة أضعها نصب عينيّ من أجل تقديم حدث فني يليق بمكانة الفن العربي وتاريخه العريق".
وأضاف: "أن حفل جوائز الأفضل عربيًا لا يُعد مجرد احتفالية لتوزيع الجوائز، بل هو ملتقى عربي شامل يجمع تحت سقفه نخبة من مبدعي الوطن العربي ويهدف إلى تكريم كل من أثرى الساحة الفنية بعطائه، وإبراز النماذج المشرفة التي تستحق أن تكون في الواجهة".
وأكد أن الدورة الحالية ستشهد حضورًا مميزًا وغير مسبوق، حيث يشارك فيها لفيف من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، من ممثلين ومطربين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، في ليلة عربية بامتياز، تعكس وحدة الوجدان الفني العربي.
وأشار جبريل إلى أن فريق عمل الحفل يعمل على مدار الساعة، من أجل خروج الحفل في أبهى صورة ممكنة، من حيث التنظيم والإخراج والمحتوى، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية العربية الأصيلة للحدث.
واختتم قائلًا: "أعد الجمهور العربي بليلة استثنائية، تليق بعظمة فننا العربي، وتكون بمثابة رسالة حب وتقدير لكل فنان عربي مخلص، وأتمنى أن يكون هذا الحفل بداية جديدة لتكريم مستحق يليق بمبدعينا".
يذكر أن جوائز الأفضل عربيًا تقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين.
وتم تكريم عدد كبير من النجوم في الدورات السابقة من أبرزهم إلهام شاهين، هاني رمزي، أنوشكا، ومنذر ريحانة وهو حدث فني سنوي يُقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والحفل الحالي هو الدورة الرابعة - الموسم الرابع، ومقرر إقامته يوم 4 ديسمبر 2026، برئاسة المخرج محمد كرم رئيس الحفل.